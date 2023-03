Estupiñán fue removido del cargo en marzo de 2022 por intentar rescindir el contrato, y en julio se firmó un nuevo convenio con la misma empresa, en contra de las advertencias de la Contraloría del país, indica el expediente.

Según Lasso, el proceso que prepara la Asamblea es jurídico, político y personal. El primero, dijo, es el más débil de los tres, porque el objetivo es claro: los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución, ya que señalan en su escrito que su intención es reprochar al presidente su gestión .

A criterio del gobernante, las acusaciones por supuesta concusión, que fueron inadmitidas por la Corte, no tenían sustento y la de peculado se fundamenta en el uso de fondos públicos a beneficio propio.

Tampoco hay prueba de esto, los delitos exigen pruebas y no las hay , aseguró el presidente, y resaltó que el contrato de la Flopec se firmó en diciembre de 2018 con un alcance 2020. No me pueden atribuir algo que no hice porque (en esa fecha), no era presidente .

La legisladora opositora Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio político junto con otros 59 asambleístas a mediados de mes, aseguró que sí hay pruebas.