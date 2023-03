▲ Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso. Foto @Indereq_

La Conade y su directora, Ana Gabriela Guevara, lamentan el sensible fallecimiento de Carlos Daniel Vaca Cordero, medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 , dice el comunicado en redes sociales, sin que hasta el momento se haya revelado la causa del deceso.

“Quiero que sepas que no estás solo, estos ojos ajenos te ven extraordinario. Desgraciadamente, eso no pasa si no lo hablas. Gran arquero, amigo, músico, pero sobre todo, persona. Tienes un espacio en el corazón de todos los arqueros de México y el mundo. Vuela alto Vaquita”, publicó por su parte su colega Ana Paula Vázquez.

El gobierno queretano, a través del Instituto del Deporte y la Recreación del estado de Querétaro (Indereq), brindará apoyo sicológico a la familia y compañeros de Carlos Daniel, indicó la directora del organismo, la también medallis-ta olímpica Iridia Salazar.

Salazar dijo que ignora si la circunstancias de la muerte de Carlos Vaca se trató de un accidente o alguna actividad relacionada con su disciplina.