El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, uno de los anfitriones del encuentro, hizo referencia en uno de sus discursos a una frase muy conocida en España de la cantaora andaluza Lola Flores, que muchas veces suele ser motivo de mofa por la supuesta forma errónea de utilizar la gramática. Pero el poeta granadino no sólo citó la frase íntegra, sino que además la defendió como un uso correcto del idioma y acorde a una forma particular del hablar andaluz. “‘Si me queréis ¡Irse!’”, pidió Lola Flores a las personas que estaban invadiendo y entorpeciendo una celebración de familia. Para celebrar ahora el centenario de su nacimiento, podemos afirmar con rigor de filólogo, que las palabras de La Faraona responden a un modo de hablar de la Andalucía occidental en el que el pronombre ‘se’, que es un pronombre de tercera persona, se desplaza a la segunda persona”.

Algunos de esos vocablos que nacieron y se usan casi exclusivamente en Cádiz son, por ejemplo, al liquindoi , que viene de la expresión at looking doing y se ha convertido en una forma de decir que se está alerta; guachisnai , que procede de “What’s your name?”, y se usa para referirse a una persona extranjera o definir a una persona corriente. O cuando en Cádiz alguien dice que está en el paraíso , tal vez se refiera a que está en los asientos más altos de un teatro. O cuando quiere decir chiquillo lo abrevia a quillo ; cuando sangra la nariz uno tiene mosqueta , se siente biruji hace referencia a los vientos frescos y cuando a uno le hacen una ajogaílla es que de broma le están sumergiendo la cabeza en agua.

Otras palabras típicas y que se ven en las calles de Cádiz estos días son carajote , que se refiere a que se pasan de buenas, y otras antipáticas a las que se les llama malaje , que viene de mal ángel . O el pimpi , que define a un embaucador.

Durante el CILE se repartió el libro El habla de Cádiz, de Pedro Payán, que documenta este viaje de palabras singulares en la ciudad, que tienen que ver con su historia, la cual se remonta a los fenicios.

Siempre con el ingenio y la singularidad del habla popular, en este ambiente libertario de la palabra, también en los camiones de Cádiz se hicieron lecturas improvisadas de poemas y de obras literarias como con la que se rindió homenaje a un madrileño, igualmente querido en esta tierra, Javier Marías, quien murió el año pasado.