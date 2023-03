En la denuncia, realizada a través de redes sociales, se relató que la asignación de mesas en el citado restaurante se realiza según el tono de piel y apariencia de los clientes, lo cual fue corroborado por la misma vía por otros comensales; además de testimonios de empleados y ex trabajadores.

Y es que, como parte de la investigación que realizó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la ciudad por actos de racismo ocurridos en su sucursal de Polanco en agosto del año pasado, Sonora Grill Group presentó 52 constancias de que empleados supuestamente tomaron cursos en línea para prevenir ese tipo de actos. Sin embargo, el organismo detectó que en 27 de los casos no se acreditó la capacitación e incluso cinco de esos documentos eran apócrifos.

Al concluir su investigación por estos hechos, el Copred emitió una opinión jurídica en la que concluye que en varios establecimientos de la cadena existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista , por lo que solicitó a la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación en la que surgió la primera denuncia, que realice las inspecciones necesarias y aplique las sanciones económicas establecidas en el Ley de Establecimientos Mercantiles capitalina.

Los dueños de estos establecimientos no solamente no reconocen lo que Copred investigó y dictamina que hay discriminación o racismo, sino que simulan hacer exámenes, y peor aún, falsifican exámenes, eso es penal; tanto la discriminación como el fraude o por lo menos el poner una firma donde no es, y lo vamos a llevar a nivel penal , expresó la titular del Ejecutivo local en conferencia de prensa.