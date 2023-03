Laura Gómez Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 31 de marzo de 2023, p. 36

Vecinos de Álvaro Obregón demandaron la separación de la alcaldesa Lía Limón mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre acusaciones en su contra por actos de corrupción y amenazas de muerte, y se deslindan responsabilidades tras el suicidio de Darío Villeda, ex trabajador de la demarcación, cuyo sepelio se llevó a cabo ayer.

El partido Morena se sumó también a esta petición, que incluye a la directora general de Gobierno, Mariana Rodríguez Mier y Terán, a fin de no entorpecer el trabajo de las autoridades ministeriales y responder por dichas acusaciones.

Antes de su muerte, Darío grabó un video donde quiso dejar constancia de que ambas funcionarias fueron las causantes de su decisión al amenazarlo de muerte por no firmar la conclusión de una obra y no encontrar salida al daño que me causaron a mí y mi familia .

Su negativa, explicó, fue porque no se instaló una malla ciclónica en un andador en la colonia Zenón Delgado, obra que se haría con presupuesto participativo, y denunciar la corrupción en la demarcación llevó a que lo despojaran de su puesto de carnitas.

Con dicha decisión, que se consumó el pasado 22 de marzo, se dejó sin empleo y sustento económico a cinco familias: la suya, la de su mamá, hermanos y sobrinos, provocando que se quitara la vida con un tiro en el pecho, dentro de su domicilio.

En medio del temor por represalias del gobierno de la alcaldía, ayer por la tarde se llevó a cabo el sepelio de Darío en la funeraria Anglo Americana en la colonia María G. de García Ruiz, a la que asistieron familiares, organizaciones de comerciantes y motociclistas, pues el ex trabajador también era aficionado a las motos.