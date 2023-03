En Estados Unidos, el Departamento de Servicios Humanos y de Salud también ha sido criticado por el modo impersonal de abordar la migración de menores. El secretario Xavier Becerra criticó a sus subordinados por ineficaces. Comparó sus procedimientos con una línea de producción fordista: Si Henry Ford hubiera visto esto en sus fábricas, jamás habría llegado a ser rico y famoso , se quejó Becerra en una reunión privada, de acuerdo con un audio difundido por The New York Times. La institución a su cargo es responsable de hacer una investigación para cerciorarse de que los menores vayan a vivir con personas que garanticen su seguridad.

El alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar ha encabezado esta embestida. Hace una semana declaró que a su gobierno se le estaba agotando la paciencia y que iba adoptar una postura más fuerte. Anunció un punto de quiebre en el tema migratorio. Esa manera de hablar refuerza y legitima los malos tratos de la policía municipal a la población en movilidad. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte ha documentado casos de desaparición, extorsión y tortura. Las denuncias ante ese centro sostienen que las personas son llevadas a bodegas donde son sujetas a tormentos físicos y tortura sicológica. De acuerdo con los testimonios recabados, los derechos humanistas perciben rasgos de crímenes de odio. Por lo general, los perpetradores son agentes de la policía municipal.

Con sus acciones, el alcalde morenista de Ciudad Juárez parece querer ir más allá del gradual giro coercitivo del gobierno federal, iniciado en 2019 con el cambio del director general del INM. No debe extrañar. Los orígenes de su intolerancia están en el panismo xenófobo de los años 90. En esa década, la derecha promovió campañas como ayudas más si no les das para exhortar a los juarenses a no apoyar a las personas que pedían dinero en los cruceros. El gobierno municipal panista realizó también un operativo antimigrante en la central camionera para detener a personas con aspecto foráneo y regresarlas a su lugar de origen . Les compraban un boleto de autobús y los embarcaban de regreso sin permitirles entrar a la ciudad. Por aquellos años, el actual alcalde militaba en el PAN y trabajaba para Ramón Galindo Noriega, el artífice de lo que para ellos era una solución final al problema migratorio. El presidente López Obrador insiste en que los morenistas no son iguales a sus antecesores en el gobierno. El caso del alcalde Pérez Cuéllar ilustra que en muchos casos no solamente son iguales, sino que son los mismos.

* Profesor de la Universidad de Texas. Novelista, ensayista y traductor. Su libro más reciente es Fabular Juárez: marcos de guerra, memoria y los foros por venir. Premio Chihuahua 1995.