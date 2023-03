E

l domingo hubo elecciones en Cuba y el titular de una agencia trasnacional rebajó el acontecimiento a una abstención de 24 por ciento, cuando ni siquiera el vaso estaba medio vacío. Votaron más de 75 por ciento de los electores para elegir a los miembros del Parlamento nacional; es decir, fueron a las urnas las tres cuartas partes del padrón electoral en una sociedad sometida a la política de máxima presión del imperio más poderoso del planeta.

Supongamos que sea secundario el hecho de que ese país haya resistido, en soledad y por más de 60 años, al vecino formidable. Que la vida cotidiana con dificultades inmensas que llevan los cubanos no sea una variable digna de tener en cuenta en las urnas. Que nos olvidemos de la subsistencia, objetivamente heroica, de millones de personas para llenar cada día un plato de comida, tomar una guagua (autobús) al trabajo o arreglar la plomería del baño con las piezas que no pueden comprar en ninguna parte.

En el supuesto de que ignoremos deliberadamente el contexto y que no se trate de Cuba sino de Jauja, la noticia sigue siendo insólita, porque 75.92 por ciento de los electores decidió ir a votar (según el parte preliminar), en un país donde el sufragio no es obligatorio y las urnas no son custodiadas por la policía, sino por los niños y los adolescentes del barrio.

Está fresco el estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), publicado en noviembre pasado, sobre la participación electoral en 17 países de la región. Demostraron que cuando existe obligatoriedad para ejercer el voto, como promedio asiste a las urnas 65 por ciento de los electores, mientras allí donde no es obligatorio, vota aproximadamente 55 por ciento.