En medio de este debate, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que la aspirante a comisionada vetada por el Presidente de la República, Yadira Alarcón, obtuvo un amparo contra esa decisión. Dado lo anterior, no se puede, de ninguna manera, plantear el nombramiento de otra persona hasta en tanto no se resuelva el fondo de la suspensión.

La oposición en el Senado pidió ayer que se someta ya a la consideración del pleno la elección de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); sin embargo, Morena dio a conocer que no tiene consenso interno sobre los nombramientos y mientras eso ocurra no podrá presentar una propuesta.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, fue el encargado de presentar en la sesión el acuerdo del bloque opositor. Con ello se podrá cumplir el requerimiento de un juez para que se nombre a los dos comisionados, explicó.

Julen Rementería, coordinador del PAN, planteó que la propuesta de la oposición es poner a votación en el pleno los nombres de quienes ocupan los dos primeros lugares de la lista, para que no haya nada de cuotas o cuates.

Ricardo Monreal, quien el viernes pasado sugirió a los vetados ampararse, planteó la imposibilidad de someter a votación el tema, por la existencia de la suspensión concedida a Alarcón.