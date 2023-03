Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 30 de marzo de 2023, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó al senador republicano Lindsey Graham –quien ha realizado fuertes críticas a México por la lucha contra los cárteles– si en Estados Unidos se hace algo por detener el consumo y venta de fentanilo y si se permite o no la operación de cárteles estadunidenses.

Convocó al influyente legislador a seguir polemizando sobre estos temas, a pesar de la distancia, para ir a fondo y atender las causas.

Ante los comentarios y descalificaciones de Graham, quien ha impulsado que los cárteles mexicanos sean designados terroristas , el mandatario mexicano reviró: “yo quiero hacer una pregunta, o dos o tres, al senador, porque es buena la polémica (…) es un asunto de interés para las dos naciones. Quisiera que me responda sí o no: ¿se consume fentanilo en Estados Unidos? ¿Quién los distribuye en Estados Unidos? ¿Hay capos, cárteles que lo reparten allá? ¿Quienes lo distribuyen son mexicanos o estadunidenses? ¿Se les persigue y castiga en Estados Unidos?”

El jefe del Ejecutivo mexicano continuó: ¿se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos? ¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes, con el propósito que no consuman droga? ¿Qué están haciendo? ¿Están garantizando a sus jóvenes el derecho al estudio y al trabajo? ¿Por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar? ¿No considera que eso les cause infelicidad, desdicha, insatisfacción, y sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas? Ya con eso .