Durante su conferencia, el mandatario apeló a Maquiavelo para apuntalar su petición: que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna. No soy legislador, soy el titular del Ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevara a cabo un enjuague .

En vísperas de que se resuelva la designación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que “no negocien, como era antes, ‘uno para ti, otro para ti, dos para mí’; no, que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa, que no negocien”, es decir, que el proceso no derive en la asignación de cuotas entre partidos.

En su repaso de lo que consideró excesos de estas instancias, recaló en el Poder Judicial, en torno al cual recordó que tiene en fideicomisos oscuros 20 mil millones de pesos. Y ya en este contexto, volvió a referirse a la decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender el plan B electoral: antes hacían lo que querían, recibían consigna y nadie se enteraba, pero ahora el señor Laynez queda exhibido porque ya hay democracia, no simulación .

–¿Su opinión sobre la renuncia de Edmundo Jacobo?

–Él está en libertad. Lo que pasa es que ya es muy difícil para ellos sostenerse con privilegios. Los funcionarios ya no pueden vivir colmados de atenciones y privilegios como antes, por eso dice: “no, pues mejor me voy a dar clases a la UNAM; me van a seguir pagando bien y no voy a hacer mucho, mantengo mi tren de vida, no pierdo mi respetabilidad, sigo siendo un académico, un intelectual, e incluso me puedo dar el lujo de ser hasta progre, buena ondita”.