Eduardo Ramírez, habitante de la calle Hamburgo, aseveró que una farmacia y una pizzería decidieron mantener cerradas las cortinas ante la presencia de los migrantes, por lo que se han visto disminuidas las ventas de los negocios. Y aunque aseguró que no ha tenido incidentes con los extranjeros, sí se complica la movilidad en la plaza.

Verónica, administradora del edificio de departamentos y oficinas Bruselas, refirió en entrevista que hay muchas quejas de los inquilinos porque huele a orines. Tienden la ropa casi frente al edificio y dan mala impresión a las visitas. Al principio, (los residentes) no se quejaban, pero la situación cambió, porque este otro grupo hace más ruido. A los que se fueron antes del puente largo, hasta los ayudaban con ropa y cobijas .

Comentó que estas personas en movilidad se encuentran en condiciones indignas, inhumanas y criminales. Deberían colocar aunque sea baños o llevarlos a un albergue , y cuestionó que a unos pasos, en la calle Roma, se ubica el plantón de la comunidad otomí.

Mario González, quien atiende un puesto semifijo de tortas, indicó que las ventas han disminuido considerablemente, porque la gente ya no pasa . Las encargadas de un establecimiento de uñas señalaron que bajó la clientela, porque antes venían a comer y pasaban a hacerse uñas u otro tratamiento .

Saúl Cruz, quien se dedica a la construcción, opinó que no es mala onda, pero es algo inseguro. Antes era tranquilo y podíamos comer ahí donde están .

En contraste, Jimmy, encargado de una tlapalería, expresó: No tengo ningún problema, no me afecta, pero deberían darles un albergue. Todos somos seres humanos y a ellos les tocó la desgracia de tener malas condiciones en sus países .

Elisa, residente de la calle Liverpool, relató que ha invitado a su domicilio a comer a dos matrimonios con sus hijos; les ha dado prendas, baño y la oportunidad de lavar la ropa. En tanto, la comunidad otomí les permite utilizar el baño, bañarse y conectar sus celulares.