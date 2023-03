De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de marzo de 2023, p. 7

El gobierno de Guatemala decretó tres días de duelo nacional por la muerte de 20 conciudadanos en el incendio de la estancia provisional para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, al tiempo que las autoridades de El Salvador expresaron su más enérgica condena por la actuación del personal que labora en esa instalación.

El homenaje a las víctimas guatemaltecas, solicitado por el presidente Alejandro Giammattei, también incluirá el izamiento de las banderas a media asta ante la irreparable pérdida de vidas guatemaltecas en Chihuahua, que enluta nuestro corazón , tuiteó Kevin López Oliva, secretario de comunicación social de la presidencia del país.

Horas después, el gobierno detalló en un comunicado, tras sostener reuniones con autoridades mexicanas de migración, que se nos ha informado que fallecieron 20 guatemaltecos a causa del incendio, todos hombres , de los cuales se ha podido corroborar con fotografías a 16 .