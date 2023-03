En entrevista expuso que la muerte de 39 personas en el incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez debe llevar a reflexionar sobre cómo debemos tratar a las personas migrantes que están en México, qué alternativas tenemos a encerrarlas en un lugar donde las condiciones no son las ideales .

La OIM ha registrado detenciones de personas que no tendrían por qué estar ahí, por ejemplo: víctimas de delitos graves o que tienen familiares en el país , señaló Alberto Cabezas Talavero, coordinador de comunicación del organismo dependiente de Naciones Unidas.

De acuerdo con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito por México en 2018, las detenciones en estaciones como las del Instituto Nacional de Migración (INM) deben ser la última opción, pero esto no ocurre, aseveró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Por su parte, en un informe especial de 2019 sobre estaciones migratorias, la CNDH recalcó que en estos recintos hay personal de guardia, en algunos casos armado, que vigila la entrada y las zonas cercanas .

En las estancias de Acayucan, Veracruz; Iztapalapa, Ciudad de México, y Tapachula, Chiapas, se encontraron torretas de vigilancia y dentro también hay personal de seguridad privada con toletes y las áreas comunes son videograbadas; incluso se encontraron espacios de aislamiento . Destacó que la primera impresión al ver las instalaciones es que son centros de detención carcelaria o de reinserción social .

Además, indica que en más de una década y pese a la entrada en vigor de la actual Ley de Migración, las características de los centros migratorios no han cambiado, continúa un modelo carcelario , basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a sus derechos humanos .