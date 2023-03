Queremos que esto no sólo sea el flamazo en el que fallecieron los migrantes, sino que se haga justicia y se cambie la política migratoria de muerte que el gobierno de México ha aceptado por órdenes de Estados Unidos , exigió Gabriela Hernández, directora del albergue Tochan.

Uno a uno fueron mencionados los nombres de quienes perdieron la vida entre las llamas dentro de esta estación migratoria durante la noche del lunes.

No estamos en una fiesta, estamos en una protesta. No fue el fuego, fue el Estado indolente, esas personas no debían estar detenidas , dijo Hernández.

Leni Álvarez, de la organización Otros Dreams en Acción, señaló que quienes dejan sus países de origen y llegan sin documentos a México están sujetos a la deportación y los compañeros que han sido detenidos muchas veces no hablan español .

David Morales, representante del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, integrado por 17 organizaciones de Chiapas, Tabasco y otros estados, dijo: exigimos que se acabe con las estaciones migratorias. La detención no debe formar parte de la política migratoria en el país .