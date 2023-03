A nosotros nos detuvieron con los guatemaltecos, cuando llegamos a Juárez, todavía no teníamos albergue, casa, calle o un lugar donde vivir, sólo la esperanza de trabajar, porque nos contaban que en esta ciudad sí contratan de manera legal, pero se acabó el sueño , lamentó.

Narró que escuchó que alguien preguntaba dónde estaban las llaves y que otra persona contestó que no localizaban a quien las tenía. Se empezaron a oír los gritos desesperados de los migrantes que estaban encerrados; cuando salí vi en la celda del rincón como caía desmayado uno de ellos, por el humo .

¿Por que tanta maldad?, cuestionó la mujer, por qué no los sacaron, los dejaron morir; si abrían las rejas la mayoría podría salvarse; no entendemos ese odio, incluso en las calles algunas personas a las que les pedimos apoyo en estos momentos, nos ayudan, pero otros no y se enojan .

Dora expuso que la mayoría de los venezolanos que están en Juárez esperan cruzar, con documentos o sin ellos, a Estados Unidos, donde quieren obtener trabajo, pues desde hace años no pueden volver a su país. No sabemos qué va a pasar con nosotras, nos dicen que van a volver a detenernos para trasladarnos a la estación migratoria de Janos, donde sí tienen instalaciones para atender adecuadamente a migrantes, no sabemos si es cierto o nos quieren engañar , señaló.

En tanto, ciudadanos, activistas y familiares de los migrantes fallecidos en la estancia migratoria provisional ubicada en el puente internacional Lerdo-Stanton se plantaron ayer en el lugar, donde colocaron coronas fúnebres, veladoras y cartulinas con mensajes en los que exigieron justicia por la tragedia.