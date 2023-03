Comentó que, paralelamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizará su trabajo de forma independiente y autónoma. Reiteró que en las indagatorias de esta tragedia no hay ningún propósito de ocultar los hechos ni de proteger a nadie porque no se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos ni la impunidad .

En la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez no habrá impunidad y cuando se conozca a detalle lo que ocurrió se deslindarán y fincarán responsabilidades, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. De ninguna manera vamos a ocultar los hechos, no vamos a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste .

–¿Cómo toma la declaración del secretario de Gobernación, de decir que Ebrard es responsable de la política migratoria?

–Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así.

Durante su conferencia, confirmó la veracidad del video que circula en redes sociales (donde se ve a funcionarios del Instituto Nacional de Migración retirándose de la estación cuando ya había comenzado el incendio con los migrantes encerrados). Si hay ese video. No vamos a ocultar nada, no somos iguales a los que fabricaban delitos, ocultaban cosas, torturaban para que se culpara a gente, a algunos inocentes .

Responsabilizó a los medios de comunicación de dar una cobertura amarillista porque ya no es tiempo de los gobiernos autoritarios cuando la mayoría de los medios guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Ahora, como es temporada de zopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano. Y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando .

López Obrador refirió que el fenómeno migratorio ha crecido, por lo que recordó que en su momento planteó al entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump y ahora a su sucesor, Joe Biden, la necesidad de enfrentar las causas de la migración, porque la gente no abandona a su familia ni toma riesgos por gusto. México está haciendo inversiones en Centroamérica para tratar de atemperar el flujo migratorio.