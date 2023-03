Abramos nuestra solidaridad y corazones a los migrantes

A

los migrantes se les ve todos los días deambulando, sorteando la indiferencia para sobrevivir luego de haber cruzado tramos de la muerte, que al fondo de su mirada aún es profunda.

Muchos no hacemos eco a su llamado de auxilio cuando nos lo solicitan, ya sea en los vagones del Metro, en los viaductos o en las esquinas de los semáforos. No nos solidarizamos con su causa ni con la tragedia de estar huyendo del hambre, la pobreza, la persecución y de la guerra. Con su ímpetu de alcanzar una vida mejor para ellos, sus hijos y la familia que han dejado atrás en la sordidez de la que están escapando.

Los migrantes son un gran negocio para los traficantes de humanos, Western Unión o Money Granm, para los políticos y los hipócritas de todas las religiones y las tendencias ideológicas, las clases sociales y económicas que se lamentan de su viacrucis sin abrirles las puertas de sus casas para dejarlos asearse y alimentarse. Los migrantes tienen siglos padeciendo la misma situación degradante e inhumana en todos los países y todos los continentes.

No es hora sólo de lamentarse, de lavarse las manos o de arrojar culpas a diestra o siniestra, sino momento de hacer algo como sociedad, lejos de tácticas electoreras o mediáticas. Empecemos por exigir castigo a los responsables de la muerte de 38 migrantes en Ciudad Juárez y cambiando nuestra actitud hacia ellos, abriéndoles no sólo nuestros corazones, sino también solidarizándonos con su causa, pues como ellos afirman: no son delincuentes, sino personas que quieren alcanzar el sueño de vivir con dignidad, en un mundo en el que cada vez se nos niega ese derecho.

Raymundo Colín Chávez

Home office, ventajoso para empleados y empleadores, señala

El concepto de home office evolucionó con el paso del tiempo, desde los años setenta, con la llegada del Internet, y hasta nuestros días, con la adopción de dispositivos móviles y aplicaciones de colaboración en línea. La pandemia de covid-19 también ha acelerado la transición al trabajo remoto en muchas empresas.

Existen muchas compañías en México que han evolucionado y adoptado esta gran opción de trabajo, con ventajas para el empleado: flexibilidad, ahorro de tiempo y dinero, mayor productividad, reducción del estrés y mayor equilibrio entre la vida laboral y personal; y para el empleador: reducción de costos, aumento de productividad, atracción y retención de talentos, reducción de la rotación de personal y mejora en la continuidad del negocio.

Sin embargo, aún hay empresas a las que les cuesta trabajo evolucionar y adoptar esta nueva y beneficiosa forma de trabajo, provocando así la enorme pérdida de tiempo en traslados de los empleados a sus oficinas; una solución a este problema sería la de legislar sobre una reforma a la ley del trabajo, para que el tiempo de traslado sea considerado parte del horario laboral; esto ayudaría a que las empresas, no sólo adoptaran opciones como el home office, sino que tomaran con mayor seriedad las distancias tan largas que muchos trabajadores recorren a diario.