Siempre fue hostigado

El mandatario mexicano señaló que Castillo ha sido acusado de diversos delitos a partir de su aprehensión, el 7 de diciembre; sin embargo, fue hostigado desde que comenzó su administración.

Desde que llegó (a la presidencia) lo empezaron a acusar y lo tienen en la cárcel, pero sostengo que él es el presidente legal y legítimo, y que padeció de un golpe de Estado de quienes dominan en Perú, la llamada clase política de ese país, defensora de intereses económicos de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.