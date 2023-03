Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 30 de marzo de 2023, p. 30

Cuernavaca, Mor., En los cinco años recientes, el presupuesto de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Morelos, a cargo de Uriel Carmona Gándara, se ha triplicado de 370 millones a más de mil 82 millones de pesos; sin embargo, los resultados han sido mínimos o nulos , denunciaron integrantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de la entidad.

La institución no ha esclarecido casos como el asesinato del activista indígena Samir Flores Soberanes, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y fundador de Radio Amiltzinko, cometido el 20 de febrero de 2019.

Además, la institución ha sido acusada de encubrir el feminicidio de la joven Ariadna López Díaz, proveniente de la Ciudad de México y cuyo cadáver fue hallado en octubre del año pasado a las afueras de Tepoztlán. La fiscalía afirmó que murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración, pero en realidad fue asesinada a golpes.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, explicó que, si se compara el presupuesto de 2012, el cual era de 300 millones de pesos, un tercio de lo que tiene actualmente , el nivel de eficacia no muestra aumento alguno; no hay avances en las indagatorias ni captura de responsables .