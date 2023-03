Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 30 de marzo de 2023, p. 8

Hace varios años ya, Ignacio Córdoba asumió que para lograr ser cineasta tendría que recorrer un largo trayecto. A sus 30 años se ha desempeñado como actor, guionista, editor, director de doblaje, y finalmente, el año pasado logró dirigir Tarja, su primer cortometraje. “Yo soy de Neza, mi madre es indígena; entonces sí está cabrón, pero se puede. Es un camino muy difícil, pero estoy arriba emocionalmente creyendo que se puede”, señaló en entrevista.

Tarja, escrita, editada y dirigida por él, continúa y profundiza sobre su interés en el género. Quería hacer algo que se pudiera entender en todo el mundo. El cortometraje no tiene audio, todo es un chiste contado con la cámara , explicó. Para narrar su idea, aprovechó los recursos del lenguaje cinematográfico con la intención de trazar una situación que descolocara al espectador.

El protagonista es un ser fantasmal, o de otra dimensión, que se enfrenta a la tarea cotidiana de lavar los trastes como forma irónica de retratar un destino ineludible para la gran mayoría. Quería reflejar un poquito eso, y este ser es el pretexto visual de poder narrar algo así , contó, justo jugar con la comedia; por eso comienza como si fuera un corto de terror. Todo lo que está en los primeros segundos es para que la gente crea que se va a llevar un buen susto, y no pasa. Es más un gran chiste que quería contar , explicó.

Con la experiencia que ha acumulado participando, escribiendo y dirigiendo sketches de humor para Internet, además de haber trabajado de asistente, becario o aprendiz en canales de televisión, radio y otros medios, Córdoba ha desarrollado una idea compleja sobre lo que entiende como humor. “El resto de las cosas me han permitido llegar a eso. Antes de un stand-up, por ejemplo, me pongo a escribir chistes que sé que van a funcionar frente a un público, y están bien pensados y tengo que estructurarlos y razonar por qué son graciosos. No es nomás subirte a un escenario y ver qué sale; lo mismo en Internet”.