Cuando Attack the Block llegó a los cines, tenía 19 años, pero hizo su debut en el Teatro Nacional cuando todavía era estudiante antes de entrenar a la Identity Drama School de Londres. Su reciente papel en el cine pone a prueba aún más sus habilidades. En Breaking, escrita por el director Abi Damaris Corbin y el dramaturgo británico Kwame Kwei-Armah, protagoniza a un marine estadunidense retirado y al borde del abismo, cuando un sistema gubernamental defectuoso le niega el acceso a sus beneficios por discapacidad. Su as bajo la manga es decir que colocó una bomba en una oficina de gobierno.

No hago papeles que se relacionen conmigo , explica a The Independent. Siempre tienes que hacer algún tipo de investigación, aunque sea alguien de tu propio entorno .

Tres años después, tiene sentimientos encontrados sobre su discurso Black Lives Matter y la atención que recibió. No me obsesiono con eso , dice. Siento que es algo muy comentado; te bloquea de tu propia experiencia. A veces ni siquiera sé qué decir, pero definitivamente creo que me ha ayudado a organizarme . Boyega tiene preocupaciones sociales, pues ha visitado escuelas y organizaciones juveniles en todo Londres en su tiempo libre, hablándoles a los jóvenes negros y viendo cómo puede ayudarlos a mejorar sus experiencias.

Nacido en Camberwell, el histrión creció en las cercanías de Peckham de padres nigerianos; una madre que trabajaba como cuidadora y un padre pastor pentecostal, así como dos hermanas mayores. Permanece cerca de su familia.

Después de más de una década a la vista del público, ¿se siente diferente para él al estar de vuelta en casa, en Peckham? Se le pregunta. ¡Maldita sea, así es como sé que sí se hicieron ricos, se irían! Suelta un repentino estallido de risa. Ustedes parece ser el término colectivo de Boyega para los periodistas, y no necesariamente cariñoso. Claramente, encuentra incrédula la idea de sentirse fuera de lugar en sus lugares prefamosos del sur de Londres. “No es así“, asegura, su boca todavía tiene una sonrisa divertida. Nunca he tenido un desapego de casa que me haga sentir diferente. Nunca he vivido correctamente en Los Ángeles .

Pese a su éxito, Boyega es refrescantemente no-Hollywood. Aunque la actuación le es importante, es un trabajo: seguir el método y vivir en el papel las 24 horas del día, los siete días de la semana, no es una opción. Me lo quito como si fueran calcetines , señala, encogiéndose a medias.

La entrevista con Boyega se dio días antes de la entrega de los pasados premios Óscar, ceremonia en la que actores negros como Danielle Deadwyler, Viola Davis y Lashana Lynch, no fueron reconocidos por la academia estadunidense. Semanas antes, sólo los blancos fueron premiados en los galardones ingleses Baftas, lo que generó críticas sobre lo poco que se ha avanzado. Cuando una institución te reconoce, obtienes mucho más reconocimiento y oportunidades en el futuro , afirma. Mucha más gente ve tu proyecto. Creo que, para aquellos que se ven a sí mismos dignos, deberían ser nominados por lo que trabajan duro . Se refiere a sus compañeros negros.

En 2020, Boyega recibió un Globo de Oro por encarnar a un policía en Red, White and Blue, tercera película de la antología histórica de Steve McQueen, Small Axe. Sin embargo, por mucho que vea su logro con orgullo, Boyega admite que agregar a su colección de elogios no le pasa por la cabeza. Se trata más de que ustedes tengan interés, vengan y vean las cosas que hago , razona.

Pese que a la experiencia estuvo lejos de ser idílica, La guerra de las galaxias todavía ocupa un lugar especial en su corazón, y recuerda con cariño los momentos al lado de sus compañeros de reparto.

Trabajar con Daisy, construir esa química con Óscar Isaac, fue increíble. Esos son los momentos en los que siempre pienso y que sigo atesorando hasta el día de hoy .

Es imposible predecir el género o el tipo de papel en el que verás a Boyega a continuación. Creo que deberíamos fijarnos en quién está encasillando y encasillando a los actores debido a la raza , tuiteó. No en hacer ajustes extraños para ellos. Nos enfocamos continuamente en lo que tenemos que llevar a cabo para que no hagan esto o aquello. Somos NEGROS y eso es todo .

Breaking está disponible en Prime Video.

Traducción: Juan José Olivares