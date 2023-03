Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de marzo de 2023, p. 21

El Tianguis Turístico luce por las vistosas exposiciones que presentan los estados y las empresas privadas, por los carnavales que pasean entre los pasillos llenos de color, fiesta y música.

Detrás de los vestidos típicos y los instrumentos, cientos de trabajadores son ajenos a los lujos que rodean el evento, pues los precios de los alimentos en el Centro Citibanamex –donde se realizó el evento que concluyó ayer– y el área de comida son inaccesibles a sus presupuestos; no se hospedan en hoteles cinco estrellas y los pies ya no dan , como expresan cuando conversan con este diario.

Venimos de San Luis Potosí, somos seis músicos; estamos hospedados en un hotel cerca del Metro (estación Toreo), pero no en el mismo en que están todos los demás. Llevamos aquí desde el lunes y todo el día debemos estar caminando y tocando. De comer nos dan un sándwich y un jugo y nos regresamos cuando todo acaba. Lo bueno es que hoy ya nos vamos. Nos pagan con venir, porque es promoción , afirma José María, de 63 años.

Aline Anderson es una edecán que ofrece degustaciones de una cerveza artesanal en la zona de comidas del Tianguis, fue contratada por una agencia y su jornada se distribuye en ocho horas de trabajo con media hora de descanso, dividido en dos lapsos de 15 minutos, en ese tiempo debe comer.