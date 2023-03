Agregó que si no logras que la mayor parte de la población tenga acceso a la compra de un libro, que nos volvamos un país de lectores está en chino. Ese es uno de los motivos por el que hacemos el remate .

Sáiz informó que este año van a participar en el Gran Remate 30 sellos más en relación con el año pasado, distribuidos en más de 300 estands y 10 carpas, con el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan . Permanecerá abierto desde las 11 hasta las 20 horas.

La edición 15 del Gran Remate de Libros y Películas de la Ciudad de México se realizará del 5 al 9 de abril en la explanada del Monumento a la Revolución con la participación de 192 editoriales. Ahí se podrán adquirir verdaderas joyas que no tuvieron suficiente publicidad o tiempo en librerías, explicó Paloma Sáiz, directora de la Brigada para Leer en Libertad.

Recordó que la razón fundamental de esta venta es que se enteraron que las grandes editoriales trituraban libros después de que habían estado en bodegas y que, desafortunadamente, no se pueden donar a menos que paguen impuestos por éstos .

En respuesta, les ofrecieron que el Gobierno de la Ciudad de México les ponía un lugar y las ayudaba con la publicidad, pero que llevaran los ejemplares y dejaran que la gente los pudiera comprar a precio de ganga .