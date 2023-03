Armando G. Tejeda

Jueves 30 de marzo de 2023, p. 4

Cádiz. Las máquinas ya no sólo hablan o se configuran a través de las matemáticas, ahora ya hablan nuestro lenguaje , señaló el directivo de Microsoft Enrique Ruiz, para intentar explicar el nuevo universo que se abre a raíz de los modelos informáticos que se han desarrollado a través de la inteligencia artificial (IA). Los expertos que participaron en el debate en torno al futuro del idioma español en un mundo de avatares y universos paralelos en la red concordaron en que es vital desarrollar programas en español, con datos e información en este idioma y con una visión propia de nuestra comunidad de hablantes, ya que actualmente la inmensa mayoría de las herramientas de la IA sólo hablan en inglés.

En el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española había invitados de lo más variopintos: desde los académicos, los escritores o los periodistas que trabajan a diario con el idioma, hasta los científicos o los informáticos, que son los responsables de desarrollar el idioma en esos campos. De ahí que las ponencias que más interés generaron fueron aquéllas de los responsables de Microsoft, Amazon, Google, Twitter, Facebook o de plataformas que ya operan con herramientas similares a ChatGPT, Bart o LlaMA. Y todos ellos coincidieron en que estos programas o herramientas funcionarán y la sociedad les sacará el mayor provecho si se cumplen cuatro pilares vitales: los recursos necesarios para desarrollarlos, los datos de calidad, crear las infraestructuras necesarias para incorporar y procesar esos datos y, finalmente, el capital humano, ya que, afirman los expertos, si no hay datos de calidad, la IA no funciona. Además, la IA no va a sustituir a las personas, más bien las personas que sepan utilizar la IA sí van a sustituir a las que no en sus puestos de trabajo , según el diagnóstico del ingeniero catalán Pere Vila, director de Tecnología, Innovación y Sistemas de RTVE.

