Giannina Braschi, escritora de origen puertoriqueño residente en Nueva York, que ha escrito en español, espanglish e inglés pero utilizando como base la gramática española, apuntó su visión sobre esta realidad cada vez más presente y avasalladora en Estados Unidos. Se ha ido reduciendo el complejo respecto al español, pero la lucha sigue, porque los estadunidenses están cerrados de mente y no escuchan. Nosotros somos una cultura del oído y es la cultura que quieren matar. El menosprecio está ahí y no se va a ir hasta que no desaparezcan los prejuicios. Se han aceptado ciertas cosas, pero todavía no se ha eliminado el racismo, origen del problema. La comunidad hispana está cada vez más segura de su idioma y de que tiene una fuerza que es capaz de todo. Creo que el español va a ser algún día el primer idioma en Estados Unidos .

Por su parte, el académico Vega añadió que en Estados Unidos al español no lo ven como una riqueza, sino como una amenaza. Es una lástima, pero el estadunidense típico suele tener unas miras muy estrechas. Y eso de pronto crea violencia, como los abusos policiacos, los insultos, el acoso escolar, los estereotipos en la televisión o en el cine. Eso ya es mucha violencia .