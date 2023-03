Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 18

Es muy lamentable el silencio cómplice de los gobiernos democráticos y libres sobre la situación que enfrenta Perú tras la ilegal destitución de Pedro Castillo, aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Interrogado en la conferencia matutina sobre la reunión que tuvo el lunes en Palacio Nacional con el abogado del depuesto mandatario peruano, el letrado argentino Guido Croxatto, el jefe del Ejecutivo mexicano señaló que el litigante tiene todos los elementos para demostrar que el Congreso [de ese país] se extralimitó y cometió una injusticia [al destituir a Castillo]. Fue un golpe a la legalidad y a la democracia .

Clasismo-racismo

López Obrador enfatizó que Pedro Castillo fue víctima del clasismo y del racismo que lamentable y tristemente impera en Perú .

Croxatto viajó ayer a Roma para participar en un encuentro donde hablará del caso.