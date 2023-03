Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 13

Washington y Nueva York. Políticos republicanos han descubierto un tema que les brinda titulares en los medios, y no lo sueltan: Díganle al presidente mexicano que se dé cuenta, o trabaja con nosotros o tendremos que hacer las cosas diferente , advirtió el senador Lindsey Graham, uno de los legisladores más consistentes al retomar el tema de México cada semana, si no es que cada día.

Estados Unidos está bajo ataque. Nuestra nación es agredida por poderes extranjeros llama-dos cárteles de droga de México , continuó Graham durante una audiencia del Comité Judicial de la cámara alta. Hemos perdido el control operativo de nuestra frontera , afirmó, y dirigiéndose al invitado de la audiencia, el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, preguntó: ¿Tenemos control operativo de nuestra frontera sureña ahora mismo, si o no? .

Obligado a comparecer ante el Congreso, Mayorkas aseguró que por primera vez desde 2011, se ha incrementado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, 300 más en la presidencia de Joe Biden. Si se define control operativo como frenar todos los ingresos ilegales a Estados Unidos, pues ningún gobierno jamás ha tenido control operativo de la frontera sur, dijo.

Esa respuesta no complació a Graham ni a su colega republicano de Texas, John Cornyn, quien en esta línea expresó: “¿Usted comprende que tiene un problema de credibilidad con el Congreso y con el pueblo estadunidense, verdad?… Y no responde a nuestras preguntas y no reconoce responsabilidad… ¿quién rinde cuentas, quién paga el precio, quién es cesado? Usted debería ser cesado, pero no se ha hecho porque está implementando las políticas del gobierno de Biden”.