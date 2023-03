Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 11

Senadores de Morena y del PAN coincidieron en que de no lograrse acuerdos entre las fuerzas políticas para nombrar esta semana a los tres comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ese organismo no se paralizará.

De todas formas, el panista Damián Zepeda llamó al coordinador del grupo mayoritario , Ricardo Monreal, a no retrasar los acuerdos, porque es el único que insiste en que no es posible llegar a consensos en torno a las dos vacantes que hay en el instituto desde el año pasado.

Un juez dio un plazo de tres días al Senado para continuar con el proceso de selección, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso, nombrados a principios de mes. Ya dejémonos de pretextos; hay que elegir a otros dos de la lista de quienes obtuvieron las mejores calificaciones , destacó el panista.

Para que el Presidente de la República no ejerza por segunda vez su derecho de veto, hay que hacer las cosas bien y no nombrar a amigos e incondicionales, a uno que era de los peores evaluados, o nos los tumba de nuevo , advirtió.