Enrique Méndez, Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 8

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió buscar un acuerdo que permita que la designación por sorteo de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se consiga a más tardar el viernes en San Lázaro, para que el proceso no deba resolverlo la Suprema Corte.

Además, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asistió a San Lázaro a una reunión con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, para tratar de que la elección se resuelva por acuerdo de los diputados, pero la conclusión fue que, por el contexto político, todo apunta a la insaculación.

Ayer, en la reunión previa de la Jucopo, Movimiento Ciudadano apeló a dar a la elección peso legislativo para que la designación por sorteo no se vaya a la Corte, y ofreció sumar el voto de sus 27 integrantes en búsqueda del mínimo de dos terceras partes requerido.