Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 6

Chihuahua, Chih., La gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, desestimó trasladarse a Ciudad Juárez para atender a las víctimas del incendio en una estación migratoria, con el argumento de que el caso es responsabilidad de la Federación.

En entrevista colectiva, la mandataria apuntó que el siniestro ocurrió dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) y que esa era la instancia que tenía a su cargo el resguardo de los extranjeros detenidos.

Ahorita no quisiera yo ir a Ciudad Juárez hasta que el gobierno federal no vaya, porque es el primer responsable de la situación. Yo iría en segundo término, ya cuando la Federación tomara cartas en el asunto , señaló. No obstante, aseguró que su administración colabora con el gobierno federal en la atención del caso.

Choque entre partidos

En la Cámara de Diputados, este hecho abrió un nuevo frente entre Morena y la oposición.

La alianza Va por México consideró que se trata de una tragedia humana, consecuencia de la fallida política migratoria del gobierno federal.

Susana Prieto (Morena) ofreció disculpas por la política carroñera de la oposición, que utiliza una tragedia de estas dimensiones para desahogar sus más bajas pasiones .

Ante el pleno, criticó que no se respetara el acuerdo de todas las fracciones de solidarizarse con las víctimas y pedir un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Ese gesto de condolencia se llevó a cabo tras su intervención.