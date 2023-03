Washington. Un juez federal determinó que el ex vicepresidente estadunidense Mike Pence debe declarar ante un jurado investigador como parte de la pesquisa que realiza el Departamento de Justicia sobre los esfuerzos del ex presidente Donald Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de 2020.

El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, investiga los intentos de Trump y sus aliados de anular los resultados de la elección presidencial de 2020 para mantenerlo en el poder. Muchos colaboradores del magnate han comparecido ante el jurado y ante otro panel que indaga la presencia de documentos secretos en Mar-a-Lago, club privado y residencia de Trump en Florida.

La decisión, que permanece bajo sello, marca una victoria parcial para el Departamento de Justicia en su pesquisa de la insurrección, que estuvo relacionada con varias muertes, dejó más de 100 policías heridos y llevó a más de mil arrestos.

Pence ha hablado sobre la campaña de presiones de Trump para exhortarlo a rechazar la victoria de Joe Biden días antes del 6 de enero. También ha mencionado los hechos en su libro So help me God. El vicepresidente tiene la función ceremonial de supervisar el recuento de los votos del Colegio Electoral, pero no tiene el poder de alterar los resultados.