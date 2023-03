Ap

La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023

Un grupo liderado por Josh Harris y Mitchell Rales presentó una oferta para adquirir a los Comandantes de Washington de la NFL, de acuerdo con The Associated Press. El grupo, que incluye al ex jugador de la NBA y Salón de la Fama, Earving Magic Johnson, es uno de múltiples postores involucrados en el proceso de venta. El dueño de los Rockets de Houston, Tilman Fertitta, y el multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos también han mostrado interés. ESPN reportó que el grupo Harris/Rales presentó una oferta por los 6 mil millones de dólares que pide la familia Snyder.