Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 4

El grupo musical Ya Ho Wa 13 nació en Los Ángeles a finales de los 60 de la comuna The Family. Fue fundada por Father Yod, un hombre con entrenamiento militar que, antes de su reconversión espiritual, llevaba el nombre de Jim Baker, dueño del restaurante vegetariano The Source. La historia del grupo puede leerse como un cuento increíble en el que se cruza el zen, la espiritualidad new age, el rocanrol y la explosión de límites desdibujados.

La música que hicieron y editaron por su propia cuenta desafía, desde su creación hasta la actualidad, los parámetros de lo que se considera música para meditar, y es que sus canciones se asemejaron en forma a las prédicas de Yod, en las que este hombre barbudo compartía historias sobre los peores momentos de su vida dentro del menú espiritual. Las opiniones sobre lo que significó Ya Ho Wa siguen estando divididas, pero pocos tienen duda a la hora de clasificar un disco como Penetration (1974) entre los experimentos más osados, capaz de competir con obras peculiares de todos los años.

En el libro The Family Source Scrapbook, la archivista de The Source, Isis Aquarium, cuenta mediante sus fotografías cuál fue el significado de todo aquello, el peso y la recompensa de romper con la sociedad convencional en busca de un ideal. En la primera parte de la entrevista, Isis cuenta los inicios de The Source y cómo una selección del reparto para Jesucristo superestrella alteró su vida.

Los Ángeles en los 60

“Los 60-70 fueron un tiempo de renacimiento espiritual, un portal abierto, y muchos pasaron a través, formando el estilo de la nueva era de los jipis, los dropouts, y muchos otros querían una manera más elevada para mejorar la humanidad. Los Ángeles era considerada una tierra espiritual, conocida por su tolerancia; entonces, sucedió el movimiento y nos soportaron, podías tener el pelo largo, tu hábito, ir cantando sin ser molestado. La ciudad sostiene una frecuencia y es parte de lo que llaman el área de la línea sagrada, que conecta todos los puntos del planeta.”

Cuando Charlene se mudó en Isis Aquarium

“Crecí en una familia de militares, mi padre era jefe de documentación en la fuerza aérea y la CIA, crecí siendo fotografiada, así que me dediqué a eso y al archivismo a lo largo de mi vida. Después del secundario, fui un año a estudiar abogacía en Florida, pero lo dejé y llegué a Washington a trabajar de asistente del presidente Johnson. Tenía una vida social completa, pero sentía la necesidad de algo más, terminé trabajando para una aerolínea y mudándome a Nueva York, pero finalmente me decidí por California, debido a la curiosidad que me generó el jipismo, el flower power, el sol, la paz, la bondad, se estaba formado una nueva cultura y quería ser parte.

“En Sunset Strip conocí a Jim Baker, su restaurante era famoso, ya era una leyenda antes de The Source, me hice amiga de él y de su esposa Dora. Ella le mostró a Jim la música y cultura de la época. Yo trabajaba de asistente del famoso fotógrafo de rocanrol Ron Raffaelli, que hacía la mayoría de los pósters de grupos de rock de la época, estábamos comprometidos y amaba mi vida. Necesitábamos modelos para un póster de Jesus Christ Superstar y escuché que Jim Baker había abierto un restaurante de cocina vegetariana llamado The Source. No había visto a mi amigo Jim en un par de años y cuando pregunté por él apareció un hombre que lucía como Moisés, sonriente, con el pelo largo y con sus pantalones mexicanos de algodón blancos, me dijo: ‘Te estuve esperando’. Dejé todo en un segundo y me uní a la hermandad. Ambos supimos instantáneamente que estos acuerdos los habíamos hecho en encarnaciones anteriores. Empecé por grabar, sacar fotografías y mantener un archivo de las meditaciones matinales y Yod me nombró la administradora del legado de la familia, y eso hice. También me convertí en una de sus 14 esposas.”