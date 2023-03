Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de marzo de 2023, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en México la red social TikTok operará normalmente. Aquí no prohibimos; libertad completa , aseveró ante señalamientos sobre la restricción que se ha dado en varias naciones de Occidente, como en Estados Unidos, para que los empleados de gobierno no descarguen esta aplicación de origen chino en sus equipos de trabajo y evitar que sus datos personales puedan utilizarse en presuntas labores de inteligencia.

Aquí no, aquí no prohibimos, aquí no, libertad completa. No tenemos nosotros ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas y no prohibimos, prohibido prohibir , subrayó ayer el mandatario federal en su conferencia en Palacio Nacional.

Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido han prohibido a los trabajadores gubernamentales acceder a esta red social desde sus teléfonos y otros equipos que utilicen para sus labores, bajo el argumento de que esto podría permitir a los operadores de la app emplear esa información para favorecer un supuesto espionaje, pues la compañía está ligada al gobierno chino.