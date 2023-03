Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 28 de marzo de 2023

La Comisión de Puntos Constitucionales avaló, con cambios, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para garantizar la libre manifestación de ideas de extranjeros y que sean expulsados sólo si su estancia constituye un riesgo a la seguridad nacional .

A propuesta de Susana Prieto (Morena), no se eliminó el tercer párrafo del artículo 33, como proponía el mandatario, y en cambio se modificó para precisar que la ley definirá los límites de participación depersonas de otros países en asuntos políticos del país. El citado párrafo vigente prevé: Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país . La legisladora expuso: Me parece grave que se derogue . Su compañera de bancada Andrea Chávez dijo que la disposición se ha utilizado desde el Ejecutivo con fines políticos para perseguir a los referentes de la visión opositora o disidente .

Refirió que el artículo ya no se aplica, pero sí hubo amagos en los sexenios pasados de expulsar a visitantes sin ver a los extranjeros que estaban dentro, como Juan Camilo Muriño, que nació en Madrid y fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón.