Morelia, Mich., La Contraloría de Michoacán inhabilitó a Silvano Aureoles Conejo para ocupar cargos públicos o de representación popular durante 11 meses, debido a que no presentó la declaración de su patrimonio al concluir su gestión como gobernador del estado en 2021.

La sanción entró en vigor el 23 de febrero pasado, no se están violentando los derechos del ex gobernador perredista, ya que él puede presentar los recursos que considere pertinentes para la suspensión de la sanción, aunque hasta el momento no lo ha hecho , precisó.

Además, destacó que están en proceso, penal y administrativo, decenas de denuncias contra Aureoles Conejo y de varios de sus colaboradores por irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 12 mil millones de pesos en el periodo de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.

En cuanto a la investigación que se realiza a Carlos Maldonado, Ocegueda Robledo, detalló que en 2017, Soriana demandó a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano el pago de los 211 millones de pesos, a lo que la Secretaría de Finanzas y Administración, encabezada por Maldonado, reconoció el adeudo aparentemente ilegal, porque no le competía hacer ese pago”.