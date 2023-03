Germán Martínez, del grupo plural, demandó no tener miedo a hacer política y construir un acuerdo para hacer el nombramiento. No nos chupemos el dedo de que vamos a hacer esto neutral, pulcro. No. Hagamos con transparencia el acuerdo. Digamos cuáles son nuestras prioridades .

Pidió llegar a un consenso en el que haya un balance entre las prioridades que quiere la mayoría y los demás. El INAI anda en el filo de la navaja porque los senadores no se ponen de acuerdo, enfatizó.

En el documento aprobado ayer se señala que las personas con los mayores puntajes obtenidos en cédulas de evaluación documental elaboradas por los legisladores se encuentran: María de los Ángeles Guzmán García, Ileana Hidalgo Rioja, María de Lourdes López Salas, Luz María Mariscal Cárdenas y Alma Cristina López de la Torre, así como Julio César Bonilla Gutiérrez, Jonathan Mendoza Iserte, Luis Gustavo Parra Noriega, José David Cabrera Canales y Salvador Romero Espinosa. La mayoría de ellos se han desempeñado como comisionados en institutos de transparencia estatales.