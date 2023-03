Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 28 de marzo de 2023, p. 3

“Ahora hay un plan C… ni un voto a los conservadores”, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la suspensión de la vigencia del plan B electoral, resuelta por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek.

Que no estén pensando que ya se terminó todo , señaló el mandatario en la mañanera de ayer. A una pregunta sobre su nueva estrategia luego de la decisión de la Corte, respondió: “Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”.

Para emitir su fallo, Laynez dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde Palacio Nacional, interrogado por el revés del ministro a la reforma electoral que en días pasados había aprobado el Congreso, el jefe del Ejecutivo remarcó que Laynez se extralimitó en sus facultades y asumió acciones que sólo corresponden al Legislativo.

Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió, y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula , dijo el Presidente. Lo importante es saber por qué actúan así. Creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y, yo diría, mercantil .

López Obrador argumentó que, en el fondo, los opositores a la reforma electoral no buscan que se declare o no constitucional, sino lo que realmente quieren es que no se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.

Mantendrá defensa

“A eso se reduce todo, en eso consiste ‘el INE no se toca’. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo con la Constitución, porque nadie puede ganar más que el Presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127.”