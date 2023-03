H

a tratado ansiosamente Lorenzo Córdova de dejar a un sustituto que le cubra la espalda en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, un inesperado acuerdo del Tribunal Electoral determinó que deberá ser una mujer la próxima presidenta, lo cual es magnífico, pues abona a la paridad de género. Si revisamos los perfiles de la quinteta de donde ella surgirá vemos que ninguna se identifica con sus intereses, todo lo contrario. Su candidato era uno de sus subalternos, Roberto Heycher Cardiel Soto, pero no aparece entre los finalistas. Es el mismo que entró al quite para sustituir a su otro chalán, Edmundo Jacobo Molina, cuando fue separado por algunos días de su cargo en uno de los muchos episodios de la batalla por la reforma electoral. Está nervioso Lorenzo. El titular del órgano de control, Jesús George Zamora, no forma parte de su equipo y le pisa los talones en el tema de los fideicomisos, como aquel de más de mil millones de pesos con el que quiso construir una faraónica nueva sede del INE. Probablemente la pérdida que más resentirá, aparte de los abultados ingresos, será la del aparato de difusión que tiene a sus órdenes, gratuitamente, y que le ha permitido construir una discutible imagen de demócrata.

La próxima presidenta

El presidente López Obrador mencionó en la mañanera el nombre de Berta Alcalde Luján como una persona idónea para ocupar la presidencia del INE, sin embargo, los partidos de oposición representados en la Cámara de Diputados ya dijeron que no le darían su voto. Se necesita una mayoría calificada. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, descartó una negociación con los opositores y confirmó su decisión de someter a sorteo las cuatro quintetas que entregó el Comité Técnico de Evaluación. En ese caso, tienen las mismas posibilidades de ocupar la presidencia Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Guadalupe Taddei Zavala, Rebeca Barrera Amador y la ya mencionada Bertha Alcalde Luján. Ninguna es del equipo de Lorenzo. Los diputados se reunirán el próximo viernes, o antes, para llevar a cabo el sorteo.

Relaciones y autonomía