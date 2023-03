Según él, los estadunidenses ya han hecho todo lo que está a su alcance para privar a Europa de su condición de poderoso actor económico. En muchos aspectos, por esta precisa razón Washington promovió las sanciones antirrusas .

Cree que el colapso de la Unión Europea no está lejos por cuanto los europeos no tolerarán esta superestructura supranacional, que no sólo no se justifica a sí misma, sino que empuja al viejo continente a un conflicto abierto con nuestro país .

Y sentencia: Estados Unidos está dispuesto a luchar contra Rusia no sólo hasta el último ucranio, sino también hasta el último europeo .

Patrushev está convencido de que Washington y Londres utilizan a Ucrania , ya que no les importa provocar un conflicto paneuropeo, o incluso mundial, creyendo que pueden salirse con la suya . Dice que el comportamiento de estos países recuerda cómo los mismos anglosajones fomentaron a los nazis en la década de 1930, con la esperanza de volverlos contra la Unión Soviética .

Asegura que, en esa misma línea, las farmacéuticas occidentales, que trabajaron en su día en desarrollar gases venenosos por encargo de la Alemania nazi , ahora han dejado de suministrar a Rusia una serie de medicamentos, incluidos los de vital importancia . Por ello, indica, los métodos de agresión económica de Occidente no son más suaves y humanos que la lucha contra el ejército ruso.

Enfatiza que desde 1945, como mínimo, la fuente de cualquier escalada de tensión a escala mundial ha sido el deseo irrefrenable de las autoridades estadunidenses de mantener su papel dominante en el mundo. Como ellos creen, dos grandes potencias, Rusia y China, se lo impiden ahora .

De ahí que tras los intentos de presionar a Rusia, Washington se ocupará de China , estima.

Calificó la estrategia del Indo-Pacífico de Washington, que presentó la Casa Blanca a mediados de febrero de 2022, de intento de crear una OTAN asiática , una alianza a modo y semejanza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que será un nuevo bloque agresivo dirigido contra China y Rusia .

Porque el rearme de la flota australiana acorde con el pacto trilateral Aukus (Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos), así como la entrega de submarinos nucleares y el apoyo militar a Taiwán y Corea del Sur, tienen un objetivo de largo plazo, que es establecer el dominio de Estados Unidos y la OTAN sobre Eurasia y su flanco oriental , subrayó.