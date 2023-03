Me deslumbra el terco propósito del presente de los de abajo, de no dejar el pasado como los dominantes nos lo quieren imponer, sino que lo intervienen y logran transmutarlo continuamente. He mantenido la costumbre de dudar, cuestionar y problematizar en un incesante preguntar. No me gustan las camisas de fuerza de las disciplinas académicas”, señaló. En el apartado de su discurso que denominó Explorar pistas para salir del capitalismo , Alonso afirmó que hay coincidencia en que el capitalismo debe dejarse atrás pero a la vez abundan discusiones en cuanto a cuáles son los cambios que se necesitan para hacerlo.

Cuando la gente controla las decisiones sobre la producción y los recursos, prioriza el bienestar y la ecología sobre la acumulación de las élites. El mundo no se está muriendo pasivamente, sino que lo están matando , y citó a diversos investigadores.

Lordon decía que había que ir más allá de un anticapitalismo genérico para adoptar una visión sistemática y aplicable de la supresión de la ganancia, el salario y las finanzas como principios estructuradores de nuestra vida cotidiana, con el objetivo último de transitar hacia una forma por entero diferente de organización de la vida colectiva.