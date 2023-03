El jefe del Ejecutivo refirió en la conferencia mañanera que en la consulta, los ciudadanos evidenciaron que no deseaban la instalación de la planta cervecera por la falta de agua en Mexicali, por lo que se habló con los dueños y éstos aceptaron la propuesta de mover la instalación a un sitio donde sí hay agua suficiente y desde donde tienen la posibilidad de exportar su producto.

No se va a poner ahí la planta cervecera, ellos ya adquirieron un terreno, están construyendo en Veracruz, cerca del puerto, la planta. Quiero decir que se portaron muy bien los dueños de esta empresa, hasta cierto punto ellos fueron sorprendidos, engañados por las anteriores autoridades que les dieron permisos cuando no había agua disponible y ellos pensaron que no iba a haber problema y claro que lo hubo porque la gente de Mexicali no estuvo de acuerdo .

Asimismo, la titular de Semarnat, detalló que se han hecho diagnósticos en Yucatán para detectar el nivel de contaminación del agua debido a la sobrepoblación de ejemplares en algunas granjas porcícolas en la entidad, de las que ya se saben hay 500 y se tiene registro cuáles ya no pueden tener más cerdos.