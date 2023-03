Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de marzo de 2023, p. 28

Monterrey, NL., Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), advirtió que mientras no sepamos ni haya certidumbre sobre cómo se encuentran los niveles de los mantos freáticos, y en cuánto se han abatido, los síntomas de que el agua empieza a escasear otra vez en la zona metropolitana de Monterrey están muy claros ya, por ejemplo, en el municipio de Los Herreras .

“No se puede pensar otra cosa, lo único que sabemos es que no habrá lluvia suficiente que devuelva a las presas el nivel que han perdido, además no hay parámetros para saber qué va a pasar con la distribución del líquido, porque es muy caótica y también caprichosa, ya que los consumidores de menores volúmenes están a expensas de lo que decida una autoridad que no se ciñe ni siquiera a su propia lógica, expuso el integrante del organismo no gubernamental Visión Nuevo León.

El académico señaló, en entrevista con La Jornada, que en el futuro inmediato, que ya está aquí, va a haber otra crisis hídrica, ya se ven los recortes, supuestamente por composturas y rehabilitación de infraestructura, pero ya empezó y se quejan los que tienen menos recursos.

En cambio, añadió, el año pasado no hubo quejas ni manifestaciones de la industria por la falta del recurso; eso, por un lado, y por el otro tampoco hubo inconformidad de los grandes productores agropecuarios, los 34 que disponen de mayores volúmenes, por lo que se ha dicho que, en Nuevo León, el agua está sobreconcesionada.

Subrayó que nunca se ha revelado quiénes son esos súper concesionarios y qué se está haciendo para evitar que se permitan esos grandes volúmenes, que deberían estar destinados fundamentalmente a garantizar un derecho prioritario, por encima de cualquiera, que es el derecho al recurso natural.

San Pedro Garza no sufre

El problema, apuntó Nuncio Limón, es que, por cualquier motivo o razón y anuncios e informaciones que da el gobierno, el agua no falta en colonias, como las de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos en América Latina, donde tienen hasta piscinas.

Los usuarios que tienen mayor poder adquisitivo cuentan con más disponibilidad del líquido y en mayor cuantía, además ni siquiera se les cobra adecuadamente, no hay una medición real y parece que hay manga ancha .