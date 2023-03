Por la noche, en un comunicado de la Secretaría de Economía, se informó que la empresa Valero, a través de su director general, Carlos García, se comprometió a contactar a sus franquiciatarios que no estén aplicando el subsidio federal. Si bien cada franquicia puede fijar los precios, se explicó, lo que no pueden hacer es retener el subsidio dirigido al consumidor, por lo que buscarán corregirlo.

Por otro lado, luego de escuchar la denuncia que hiciera el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, en contra de la empresa concesionaria de gasolineras Valero –con capital estadunidense– que venden el litro de gasolina con un margen de ganancia de 4.38 pesos, López Obrador lo instruyó a entablar en primera instancia diálogo con el consejo de administración para persuadirlos de bajar el precio. Habla con ellos porque están abusando, se está entregando un subsidio del presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos, para que no aumente el precio de los combustibles, y todos los gasolineros están apoyando, están actuando de manera responsable y por eso no tenemos incremento en los precios de los combustibles y se destina un subsidio .

López Obrador estimó que hemos ahorrado por no permitir la corrupción como 2 billones de pesos y un billón más por la aplicación de la política de austeridad republicana. Por eso no se requiere pedir deuda adicional ni aumentar impuestos. Claro que cuando hay corrupción no alcanza nada .

Al abundar en torno a las conversaciones con Kerry, explicó que se abordó el avance del Plan Sonora y en especial, la forma como el gobierno de Estados Unidos pudiera respaldar a México para el financiamiento de plantas de fuentes renovables como la que se construye en Puerto Peñasco, Sonora. Reiteró que se pretende expandir esta tecnología con tres plantas más en la entidad, en sitios por definirse, operadas por la Comisión Federal de Electricidad.