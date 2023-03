Aunque no plantearon amenazas sistemáticas, dijo Molano, existe la preocupación de que puedan conducir a otras corridas bancarias. Parece haber un reconocimiento de que la regulación se relajó al comienzo de la administración de Donald Trump y la supervisión posterior ha sido laxa.

Walter Molano, economista en jefe y estratega de BCP Securities, explicó que los mercados financieros dieron un vuelco cuando los inversionistas digirieron que el gobierno estadunidense respaldó todos los depósitos del Silicon Valley Bank, así como los de los otros bancos que estaban siendo intervenidos, Signature y First Republic.

Para Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Monex, sigue habiendo lagunas en las legislaciones de Estados Unidos. Después de la gran crisis financiera de 2008-2009, cuando la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers colapsó al sistema bancario por la burbuja de crédito, la regulación, con la Dodd Frank se volvió más dura, para que lo que está sucediendo no vuelva a ocurrir, o si ocurre sea a un menor costo, pero con la llegada de Trump volvió a relajarse.

En un contexto como el actual, el SVB no tenía un director de riesgos, una posición tan importante, destacó Quiroz, no podía estar vacía por mucho tiempo. Si hay un riesgo de regulación porque si la causa de problemas en la institución bancaria es que no se tomaron las decisiones adecuadas y que eso propició su quebranto, eso va a meter presión nuevamente a la regulación del sistema financiero de Estados Unidos para que vuelva a endurecerse .

Añadió que hubo un vacío de regulación, de auditorías, por lo que las autoridades no observaron las irregularidades a tiempo y no se corrigieron, además de que hubo errores en varios ámbitos.