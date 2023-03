El Chucky Lozano había declarado: Creo que tienen que apo-yarnos, estar con nosotros, ningún compañero quiere perder, siempre tratamos de ganar. El problema es que a veces los medios afectan la relación entre la afición y nosotros. Tienen que apoyar a cada uno de los jugadores porque se rompen la madre .

Desde sus redes sociales, Javier Chicharito Hernández, quien quedó marginado del Tri durante casi todo el proceso de Gerardo Tata Martino, indicó: “Si tu selección va ganando, uno aplaude; si no obtiene resultados, te quejas ¿no es un poco extremo?, ¿dónde queda el apoyo? Y cuando tu selección va empatando si no es para celebrar tampoco para abuchear (…). Cuando no se gana, soy el primero que se queja y me siento de la chingada, ¿pero que se abuchee en el segundo encuentro de Cocca...?”, cuestionó el atacante del Galaxy de la MLS.