Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 28 de marzo de 2023, p. 4

En su presentación como técnico de Pumas, Antonio Mohamed retrocedió en el tiempo para recordar que, en los años 90, el club que robaba su atención es el que ahora dirige. El 11 (titular) se lo puedo decir de memoria si quiere , bromeó el argentino al vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón, emblema en esa época de los universitarios. “Yo vivía aquí cerca, en Copilco, y me iba caminando los viernes a ver al equipo. El técnico era Tuca (Ferretti). Jugaban Jorge Campos, Oteo, Carreón, Cariño, Braulio Luna… ¿Viste cómo me acuerdo? Ahora que estoy de este lado espero poder impregnarme de ese ADN puma”.

El Turco, campeón en la Liga Mx con Tijuana, América y Monterrey, firmó un contrato por un año con la certeza de que no hay varitas mágicas, sino trabajo para sacar a los felinos de los últimos lugares. Me movilizan los grandes desafíos y este es uno , sostuvo sin que la posición en la tabla (lugar 16 de 18) produzca alguna presión extra en su grupo de trabajo. Soñar es gratis, toda persona que no tiene sueños no tiene futuro. Siempre que existan posibilidades se vale, nosotros buscaremos estar en lo máximo .