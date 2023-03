Leonardo Mena Gil

Alegna González camina con paso de campeona. A sus 24 años disputará sus segundo Juegos Olímpicos y se visualiza mejorando el quinto lugar que logró en Tokio 2020.

El principal objetivo es mejorar el lugar, yo tengo un sueño y es ganar una medalla, pero sé que se debe trabajar poco a poco, ahora me quiero enfocar en el corto plazo, ya tengo la marca que es un gran avance y sólo queda entrenar para lograrlo , comentó la marchista, quien el domingo se adjudicó la presea de oro en Dudince, Eslovaquia, tras concluir la prueba de 20 kilómetros en un tiempo de 1:28:09.

Su meta es clara, subirse al podio, pero no quiere adelantarse a nada. El trabajo, asume, hablará por ella.

A mí me gustaría intentarlo, sé que no sólo es de sueños porque todos podemos decir que queremos eso, pero no sé si se logre, espero que sí , agregó.