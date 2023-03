Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 28 de marzo de 2023, p. 3

Rodrigo Pacheco apenas es un adolescente de 17 años, pero busca escalar a la categoría estelar en el tenis profesional. Mientras sus contemporáneos suelen sufrir por exámenes escolares, el yucateco ya ha ganado 11 torneos ITF como juvenil y debutó ayer en el Abierto de la Ciudad de México en el Deportivo Chapultepec. Es la esperanza para nuestro país en una disciplina en la que los referentes son escasos.

El joven cayó ante el australiano James Duckworth en una hora por 6-2 y 7-5. Tardó en meterse al partido, quizás por los nervios o la ex-periencia del rival, quien con 31 años es 112 del ranking, mientras el mexicano ocupa la posición mil 433.

Duckworth dominó el primer set con servicio impecable. Fue evidente la cancha que ha recorrido este jugador, incluso hasta en el volumen físico, musculoso y explosivo en el juego. Un contraste ante la espigada figura del mexicano, con 1.91 de estatura, y cuyo cuerpo está en desarrollo. A pesar de la diferencia, Pacheco dio batalla en el segundo set, consiguiendo puntos a medida que ganaba confianza. Pero al final, había algo que pesó para que el australiano se llevara la victoria.

No sé qué me pasó , dijo Pacheco al final del duelo y con visible molestia; es demasiada presión, sobre todo aquí en la Ciudad de México, por este lugar y la altura a la que estamos. La verdad que no sé qué me pasó, pero no me salieron mis saques. Estoy un poco molesto .

El tenis, se dice, no es territorio amable para los mexicanos. Sobresalir en esta disciplina cuyas raíces en estos lares se remontan a finales del siglo 19, resulta una verdadera hazaña, como revela la breve nómina histórica de jugadores que atravesaron la barrera de los mejores cien.