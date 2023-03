C

ada año 1.4 millones de personas mueren por causas evitables relacionadas con la falta de agua; otros 2 mil millones no la tienen y 3 mil 600 millones utilizan servicios de saneamiento que no tratan los desechos humanos. Además, la mitad de todos los centros de salud del mundo no cuentan con agua ni jabón ni solución desinfectante para manos. Y aunque el acceso al vital elemento se reconoce internacionalmente como un derecho humano, no está garantizado en la mayoría de los países. Esa carencia se une a la pobreza de miles de millones. Y es que el agua es esencial para garantizar la salud y los alimentos básicos de la población, generar energía, producir bienes y conservar los ecosistemas, reducir la pobreza y la desigualdad, signos de injusticia económica, social, política y origen de conflictos entre países y comunidades que dejan víctimas mortales.

El miércoles pasado, Día Mundial del Agua, comenzó la Conferencia 2023 de Naciones Unidas (ONU) sobre tan esencial recurso. Su compromiso: establecer políticas gubernamentales para hacer del agua un bien al alcance de la población. Los países que integran la ONU ya habían prometido garantizar para 2030 la disponibilidad y gestión sostenible del agua para todos los seres humanos, todos los usos y la conservación de los ecosistemas. Y hace cinco años, proclamó 2018-2028 la década para lograr el uso eficiente del recurso, tomando como punto central sus interrelaciones sociales, económicas y ambientales. Sin olvidar que es un problema grave ante el caótico crecimiento urbano, como en las megaciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, Tijuana, Ciudad Juárez, Xalapa y Veracruz.

Muchas promesas y reuniones, celebra­ción del Día del Agua, pero crecen los problemas con el recurso en el planeta. Es más visible en ciertas regiones, como África y Medio Oriente, con migraciones masivas cada vez mayores por hambre y falta de tra­bajo. Sin agua no hay posibilidades de producir los alimentos básicos ni otros bienes indispensables. Lo que es más grave: un bien público, se convirtió en mercancía. Según el Nasdaq, segundo mercado de valores más grande de Estados Unidos, su precio medido en acre-pie (1.2 millones de litros) pasó de 486 dólares a casi 987 en poco más de dos años.